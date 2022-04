Esce oggi il nuovo singolo "1988 (La cosa giusta)" della cantante fondana Cliò Luciani

“1988 (La cosa giusta)” è il titolo del nuovo singolo e videoclip della musicista fondana Cliò, disponibile da oggi, giovedì 28 aprile, in tutte le piattaforme digitali.

La cantautrice inaugura ufficialmente la sua carriera nel 1991, ma è nel 1988 citato nel titolo che firma il suo primo contratto discografico, che significò per lei "la cosa giusta" da fare. Tra discografia e musica dal vivo ha all’attivo una vittoria al Festival di Castrocaro e al Cantagiro nella sezione Nuove Proposte, una partecipazione al Festival di Sanremo e la presenza al progetto “Amiche per L'Abruzzo” di Laura Pausini. A due anni dall’ultimo singolo “Oltre nuovi orizzonti” torna oggi con un brano e un videoclip dal sapore Anni ’80, dove ai ricordi di una vita accosta il suo personale omaggio verso un periodo storico e i suoi retaggi culturali.

Pop e rock dal classico retrogusto eighties, sono stati elaborati da David Giacomini che ha firmato produzione e arrangiamento, mentre Gabriele Cannarozzo al basso e Matteo Di Francesco alla batteria hanno dato il loro contributo ritmico. Il tutto con il mix di Carlo Di Francesco e il master di Pietro Caramelli di Energy Mastering.

Il testo è come un dialogo immaginario con la me adolescente -spiega l’artista -. Ora che sono grande ho voluto dire a me stessa: “La cosa giusta, ammesso che sia giusta, è dimenticare per poi perdonare di nuovo incontrarsi e continuare”.