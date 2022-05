Fondi Vera invita a firmare la Petizione per fermare il Progetto che stravolgerebbe Piazza delle Benedettine

I sottoscritti Cittadini residenti nel Comune di Fondi, relativamente al recupero e riqualificazione di Piazza delle Benedettine (il cui Progetto di fattibilità è stato approvato dalla Giunta con Deliberazione n. 25 del 02.02.2022), intendono esprimere la propria contrarietà in quanto tale opera architettonica andrebbe a snaturare il contesto storico dell’area, pertanto chiedono la sospensione dell’iter progettuale evitando che giunga alla fase definitiva prima ed esecutiva poi. Chiedono, infine, l’apertura di un Concorso di Idee rivolto a giovani professionisti per una reale riqualificazione dell’area in questione.