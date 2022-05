Monte San Biagio: sabato 7 maggio inaugurazione del Parco intitolato al Cav. Rizzi

Nel bellissimo contesto del borgo storico di Monte San Biagio, il Parco che verrà intitolato al cav. Rizzi, dopo i lavori di riqualificazione dell’area e di posa in opera delle attrezzature completa la sua rinascita sabato 7 maggio alle ore 17.00 con l inizio delle attività sportive culturali grazie al progetto “Alleniamo l’Inclusione Sociale” promosso dall’Associazione “Modavi Gruppo Pontino per Emanuele – Aps”.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso il Bando Comunità Solidali 2020, punta allo sviluppo e al rafforzamento dei rapporti intergenerazionali, alla promozione di attività sportive e culturali , quali strumenti di contrasto all’ isolamento degli anziani e per i sensibilizzare, partendo dai bambini, sull’ importanza dell’ inclusività e alla condivisione sociale. L obiettivo è favorire una rinascita di comunità in un periodo storico complesso come quello che viviamo.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti: la presidente del Modavi Gruppo Pontino per Emanuele – aps Clarita Pucci, del sindaco di Monte San Biagio Federico Carnevale, di Gioia Pernarella, presidente del Consiglio Comunale di Monte San Biagio, di Giuseppe Pascale presidente Ancescao Pontino e della Preside Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Clara D’Arì.

Nel corso dell’evento, verrà illustrato il progetto ideato e promosso dall’Associazione “Modavi Gruppo Pontino per Emanuele – aps “ che ha già completato la prima fase di riqualificazione del parco stesso e che prevede un programma di attività ludico sportivo e culturali.

Da lunedì 9 maggio o all’interno del parco prenderanno il via le attività sportive promosse e realizzate dall’ASD Rebike che proseguiranno fino alla fine di ottobre e saranno rivolte a bambini ed anziani, inoltre nei mesi estivi sono previsti eventi culturali e laboratori ricreativi aperti a tutti.

Una vasta e diversificata offerta culturale, verrà proposta nei prossimi mesi all’ interno del parco, dalla street art dell’ artista internazionale “Oniro”, alla letteratura dell’ Associazione Culturale “Leggimi sempre” con “Nonno Raccontami”, passando per la cultura tradizionale popolare del Gruppo Folk di Monte San Biagio con diverse esibizioni, , alla scrittrice Mariangela Traficante con “Luoghi e Libri”, l’artista Luigi La Serra con gli inni del sommo Poeta “ Dante 2021” e le musiche dei Briganti Novi e del Maestro Pierluigi Moschitti.

Il progetto intende trasmettere un messaggio importante, quello che attraverso il volontariato e l’associazionismo, si possono superare gli individualismi e si può contribuire a creare un vero spirito di comunità inclusiva e trasmissiva di cultura e tradizioni.