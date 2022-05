A Palazzo Caetani un convegno sui diritti del paziente oncologico

Si terrà venerdì 6 maggio e sarà integralmente trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Fondi, il convegno “I diritti del paziente oncologico. La tutela della salute: diritto individuale ed interesse collettivo nel post emergenza Covid -19” promosso dall’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) con il patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Asl di Latina.

L’incontro, che vedrà alternarsi esperti, amministratori, avvocati, dottori e giornalisti, rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e sensibilizzazione che l’associazione presieduta da Regina Abagnale organizza durante l’anno.

I lavori si terranno a Palazzo Caetani, con inizio alle ore 16:00, allo scopo di promuovere la conoscenza del diritto alla salute, con particolare attenzione ai pazienti oncologici, e di fornire spunti di riflessione per una maggiore consapevolezza sull’importanza dello "star bene" nella comunità, anche in presenza di patologie o di fragilità.

Nel corso del dibattito i relatori toccheremo vari argomenti tra cui le principali tappe della tutela alla salute e del diritto alle cure previste per il paziente oncologico in Italia e in Europa.

Molti studi evidenziano, infatti, come nel periodo della pandemia SARS-CoV-2 le logiche emergenziali abbiamo prevalso sui sistemi di prevenzione e diagnosi dei tumori con gravi conseguenze.

Non sempre accade che il diritto alla salute – spiegano gli organizzatori - segua l’iter prestabiliti dagli organi preposti e allora districarsi tra leggi e diritti diventa un percorso impervio che acuisce la sofferenza di chi già si trova in un momento di difficoltà. Da qui, dunque, l’interesse e l’esigenza di trattare tematiche come quelle in oggetto. Attraverso alcuni casi, per esempio, esamineremo il diritto del malato in presenza di disfunzioni della sanità pubblica: dal caso dell'erogazione di un farmaco salva-vita negato alla responsabilità dello Stato per epatocarcinoma da sangue ed emoderivati infetti.