Saranno svolte in cittÃ  le qualificazioni interregionali under 15 di pallacanestro femminile: centinaia di atlete in arrivo

Centinaia di atlete in arrivo a Fondi grazie alle qualificazioni delle finali nazionali under 15 femminili di pallacanestro. L’appuntamento con la fase interregionale di una delle competizioni cestistiche più attese dell’anno è al Palavirtus di via Liguria, da oggi venerdì 6 maggio e fino a domenica 8 maggio.

Otto, in totale, le squadre partecipanti: le migliori del centro sud Italia. A sfidarsi saranno, nel concentramento A, Firenze Basketball Academy, Mercede Basket Alghero, Unime Messina e 75’ Basket Casalnuovo. Nel concentramento B, invece, si affronteranno il Verga Palermo, il Basket 90 Sassari, l’Apulia Logistic Pink Bari e il San Martino.

Al Palavirtus, considerando il numero di atleti minorenni, che arriveranno a Fondi con genitori e tifoseria al seguito, è previsto il pubblico delle grandi occasioni.

L’evento, promosso dal settore giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro, è organizzato dalla Virtus Basket Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi.