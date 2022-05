L'ultima della Regular Season per i rossoblu contro l'Atellana

Ultimo atto, prima delle Finals Promozione di Chieti, per l’HC Banca Popolare di Fondi. Nell’ultima gara del girone C i fondani ospiteranno la Gam Enginnering Atellana: l’ingresso, per l’occasione, sarà gratuito.

Una stagione altalenante per la formazione, dal grande potenziale, allenata da Boglic. Quella campana è una squadra molto giovane, un mix esplosivo di dinamismo, velocità e talento che fa di una difesa mobile e dinamica e delle veloci ripartenze i propri punti di forza. L’uomo di punta è, senza dubbio, l’ex di turno Arena. Con lui, diversi sono i giovani di belle speranze che si stanno mettendo in mostra: il portiere Balasco, i pivot Abbonante e Del Prete, il centrale Liparulo e l’ala-terzino Cirillo. A far da chioccia ai giovanissimi campani c’è il forte ed esperto terzino francese Sall.

L’HC Banca Popolare di Fondi, dopo l’ottima prestazione di Mascalucia, si sta preparando al meglio per affrontare quest’ultima gara di stagione regolare e, soprattutto, le Finals Promozione di Chieti. Il programma tattico e atletico previsto dallo staff guidato da mister De Santis sta proseguendo nel migliore dei modi. Per la gara di sabato, il tecnico fondano dovrà ancora fare a meno di Vanoli e Zizzo, che lamentano piccoli acciacchi.

Il tecnico in seconda rossoblù, Valerio Pinto, ha presentato così la gara di sabato:

I ragazzi si stanno allenando intensamente e stanno sostenendo in maniera impeccabile i carichi di lavoro. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto, la partita con l’Atellana sarà una delle tappe per preparare al meglio le Finals di Chieti.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Gam Enginnering Atellana, che avrà inizio alle 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, sarà diretto dalla coppia arbitrale Dana-Coppi.