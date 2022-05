Venerdì 20 maggio proiezione al Supercinema Castello del girato a Fondi e premiato a Houston con il Gold Award

Sarà proiettato in anteprima nazionale al Supercinema Castello di Fondi “Due donne al di là della legge” il film girato a Fondi premiato con il Gold Award alla regia alla 55° edizione del WorldFest di Houston.

In sala sarà presente il regista Raffaele Schettino che incontrerà il pubblico e sarà simbolicamente premiato dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dall’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale.

La nostra città – commenta il primo cittadino Beniamino Maschietto - ancora una volta protagonista del grande schermo in un film premiato negli Stati Uniti e pronto a fare il giro del mondo. Il riconoscimento rappresenta motivo di grande orgoglio per l'intera comunità. L’anteprima sarà l’occasione giusta per ringraziare pubblicamente il regista Raffaele Schettino per aver contribuito ad accrescere l'importanza cinematografica della nostra bellissima città.