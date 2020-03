Coronavirus: ecco cosa sta accadendo nei comuni limitrofi

Scuole chiuse in tutto il Sud Pontino fino a Fondi dove, essendo la distanza dal primo caso di coronavirus superiore ai 20 km, restano aperte.

Fatta eccezione per Itri dove, al momento, l'ordinanza vale solo per oggi, a Formia, Gaeta, Minturno, Spigno Saturnia, Castelforte e Santi Cosma e Damiano, salvo si tornerà sui banchi lunedì.

Ulteriori restrizioni a Minturno quali sospensione immediata di ogni tipo di manifestazione pubblica, civile o sportiva e chiusura del centro diurno "Come le sirene".

E a Minturno del resto che, per via della permanenza prolungata della paziente di Cremona risultata positiva al COVID-19, potrebbe essersi verificato il maggior numero di contagi.

La città, insieme al comune confinante di Formia, è stata definita zona gialla, almeno fino all'esito dell'indagine epidemiologica che chiarirà quante persone sono state contagiate.

Nel frattempo si sta lavorando celermente per mettere in funzione le tende pre-triage al pronto soccorso del Dono Svizzero ancora non funzionanti al momento dell'arrivo della donna di Cremona andata a trovare alcuni parenti a Minturno e poi risultata positiva al Covid-19

Solo così sarà possibile gestire l'emergenza in totale sicurezza anche alla luce del fatto che i pazienti con sintomi quali mal di gola e tosse continuano a ignorare le prescrizioni ministeriali e a recarsi al pronto soccorso anziché chiamare il numero verde.

Le dichiarazioni del sindaco Beniamino Maschietto