Casi di covid-19 a Fondi: il punto della situazione

Situazione delicata in queste ore a Fondi, in tutto il comprensorio e in provincia di Latina. A fronte di 19 casi totali pontini cinque riguardano la nostra città.

Oltre all'81enne in condizioni serie all'ospedale Spallanzani, sono risultati positivi anche una donna di 58 anni, un ragazzo di 27 anni e un uomo di 57 anni di San Magno.

A questo elenco si aggiungono molti altri casi sospetti e altre persone positive provenienti dai comuni limitrofi.

L'indagine epidemiologica si sta concentrando in queste ore sulla festa di carnevale del centro anziani di Fondi che spiega alcuni casi ma non tutti.

Un altro anziano dello stesso centro, per esempio, risulta ricoverato presso allo Spallanzani anche se è ancora in attesa di conoscere il risultato del tampone.

La Asl invita le famiglie interessate a fornire la massima collaborazione per risalire ai vari link epidemiologici e limitare le possibilità di contagio.