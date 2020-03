Cordoglio per la scomparsa di Guglielmo Catena: esequie in forma privata

Cordoglio a Fondi per la scomparsa di Guglielmo Catena. L'uomo, 81 anni, è rimasto vittima di un drammatico incidente con l'Ape domenica pomeriggio all'interno del suo uliveto in contrada Valle Vigna.

Quando i vigili del fuoco sono finalmente riusciti a recuperare la salma, nonostante l'impervietà del territorio, il cuore dell'anziano aveva già smesso di battere.

Le esequie, a cura dell'impresa "Viola e Zomparelli" in forma privata come previsto dal Dcpm.

Cordogliio in città dove l'uomo, tra l'altro padre di un agente di polizia, era molto conosciuto.