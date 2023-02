La LadyChef Fondana Orietta Di Lieto parteciperà ai campionati di cucina italiana

Dal 19 al 22 febbraio 2023 avrà luogo la 7° edizione dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs. Tante le novità ed i contest previsti in questa edizione che rappresenta una straordinaria vetrina culinaria nel panorama della cucina italiana e internazionale.

Le gare saranno suddivise in varie categorie: Cucina calda (K1); Pasticceria da ristorazione (K2); Cucina calda vegan (K3). E proprio nella Cucina Calda (K1) che ritroviamo una nostra concittadina la LadyChef Fondana Orietta Di Lieto, nonché co-proprietaria dell'attività sita in Terracina “Gusto L'evoluzione della Tradizione” in via Roma n°80.

La LadyChef è un'associata dell'Associazione Provinciale Cuochi Frosinone con la quale insieme ad altri 7 chefs (Ala Balabishkina, Annarita Nobili; Roberta Di Legge; Arianna Carinci; Paolo Piambelli; Domenico Cinotti; Alessandro Fiorletta) gareggerà il 22 Febbraio

In occasione dell'apertura dei Campionati verrà presentata Ufficialmente la Squadra Nazionale delle LadyChef della FIC (federazione italiana Cuochi) unico membro del sud pontino della provincia di Latina è la LadyChef Fondana Orietta Di Lieto con Lei verranno presentate altre 2 LadyChef del basso Lazio della Provincia di Frosinone La LadyChef Mirella Crescenzi è La LadyChef Annarita Nobili.