La chef fondana Fabiola Di Crescenzo sarà Giudice all'evento "Vivi il Festival 2026"

Nel 2025 la chef Fabiola Di Crescenzo vinceva il Mestolo d'Oro e quest'anno è stata chiamata come giudice della manifestazione “Vivi il Festival 2026” con gare culinarie tra chef e pizzaioli provenienti da tutta Italia.

Le parole di Fabiola, che è ormai una chef affermata, con un talento culinario fuori dal comune:

grazie a sacrifici, passione, determinazione e studio partecipo come giudice quindi valuterò ogni concorrente con imparzialità, passione e competenza!

I nostri complimenti alla chef fondana per questa crescita personale, sicuramente meritata.