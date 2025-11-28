Il primo consiglio Comunale di Enesio Iudicone a seguito delle dimissioni di Franco Cardinale

Vorrei ringraziare sentitamente Franco Cardinale per la fiducia che ha riposto in me e per il gesto significativo con cui ha voluto dare spazio ai giovani.

La politica, troppo spesso, Ã¨ un ambito che fatica a riconoscere e valorizzare le nuove generazioni: il suo gesto Ã¨ un segnale importante e coraggioso per tutta la nostra comunitÃ .

Con il mio ingresso in Consiglio Comunale continuerÃ² il percorso avviato nel 2020 con la lista civica "La Mia Fondi". Ho scelto in maniera ponderata di rappresentare il movimento civico a cui appartengo.

Ritengo infatti fondamentale mantenere integritÃ e coerenza nei confronti di tutti i miei elettori e di tutti i candidati che, insieme, hanno contribuito al nostro ingresso in Consiglio, con lâ€™obiettivo di garantire un dialogo costruttivo, portando avanti il progetto di rinnovamento e cambiamento generazionale che da sempre ci contraddistingue.

Il mio impegno sarÃ quello di rappresentare i cittadini con serietÃ , ascolto e senso di responsabilitÃ , lavorando affinchÃ© Fondi possa aprirsi a nuove idee, nuove energie e nuove prospettive.

A questo proposito, dichiaro fin da subito la mia disponibilitÃ alla collaborazione con tutti i consiglieri di opposizione, restando nei banchi di opposizione: condividiamo obiettivi comuni, sensibilitÃ civiche e una visione politica orientata al bene della cittÃ .

Credo fermamente nel dialogo e nel lavoro di squadra, necessari per costruire un progetto amministrativo credibile e solido.

Questa non Ã¨ solo una sostituzione allâ€™interno del Consiglio, ma un passo verso la costruzione di una nuova stagione politica per Fondi. Una stagione che metta al centro partecipazione, trasparenza e futuro.

Le recenti elezioni hanno mostrato un forte calo di partecipazione, segno di distanza tra cittadini e politica.

In questo contesto, spero di essere un segnale di rinnovamento:

dimostrare che i giovani possono e devono tornare protagonisti.

Solo lavorando insieme, senza arrendersi, possiamo ricostruire fiducia e ottenere risultati concreti per la nostra comunitÃ .

Consigliere Comunale Iudicone Enesio