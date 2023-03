Argento fondano ai campionati italiani di Casoria grazie alla Taekwondo Arduini

Sabato 18 marzo presso il Palacasoria Domenico D'Alise di Casoria si sono svolti i campionati italiani junior di taekwondo Fita. A scendere in campo per la società Taekwondo Arduini di Fondi è stata Melissa Fimiani, classe 2008, che conquista uno splendido argento.

Complimenti. Felici anche perché nello scorso 12 febbraio al Palaflorio di Bari nel campionato italiano cadetti Fita un altra allieva della società Simona de Felice classe 2009 si aggiudicò un bellissimo bronzo.

Che dire, il Taekwondo Arduini di Simone Arduini porta alto il nome della città di Fondi con questi spendidi risultati a livello nazionale per quanto riguarda questa disciplina. Alla società vanno i nostri complimenti. E un in bocca al lupo per un futuro sempre più medagliato