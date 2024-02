Secondi con 9 medaglie in terra campana i ragazzi del Taekwondo Arduini

Domenica 25 febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano (NA), si sono tenuti gli Interregionali di combattimento di Taekwondo per le categorie beginners e children maschile e femminile, nei quali ha partecipato l' A.S.D. Taekwondo Arduini. E che partecipazione!!!

Gli allievi del maestro Simone Arduini si sono distinti per tenacia e bravura portando a casa ben 9 medaglie divise in 4 ori ( Di Manno Ilary, Speranza Simone, Arduini Davide, Menza Nathan Ndunda ), 3 argenti ( Di Manno Fabiana, Speranza Matteo, Di Trocchio Diego) e due bronzi ( Andreozzi Mattia, Guzi Roan). Ma oltre alle soddisfazioni personali, per i piccoli atleti è arrivata anche la grande vittoria finale di squadra per essersi aggiudicati il trofeo del secondo posto assegnato per il numero di medaglie vinte.

In testa per tutta la giornata, la palestra fondana ha visto soffiarsi il primo posto nell'ultima finale disputata nell'impianto sportivo; proprio sul gong, è sfuggita quella che sarebbe stata la perfetta ciliegina sulla torta di una trasferta logisticamente vicina, ma sempre ostica in terra campana per i colori rossoblu.

Da menzionare i tre argenti conquistati dagli atleti della categoria junior nella giornata di gare del 24 ( Stefano di Benedetto, Fimiani Melissa, De Felice Simona) che arricchiscono una bacheca sempre più colma di medaglie di una palestra che migliora anno dopo anno, gara dopo gara, grazie soprattutto al lavoro e alla dedizione del maestro Simone.

Voglio segnalare l'unione e la partecipazione delle famiglie, che con la loro costanza e passione portano un clima sereno e piacevole nell'ambiente favorendo anche l'inserimento immediato dei nuovi iscritti.

Ora sotto con le prossime gare, sperando e credendo sempre nelle emozioni vissute durante questa esperienza campana.