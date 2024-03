Inarrestabile la Taekwondo Arduini con altri 2 ori agli Interregionali per categorie Kids e Cadets

Lo scorso 3 Marzo si sono tenuti, a San Giorgio a Cremano in Campania, i campionati Interregionali di combattimento per le categorie Kids e Cadets.

La palestra fondana ha conquistato 2 ori grazie ai due atleti partecipanti. Entrambi hanno trionfato nella categoria Kids: Mallegni Vittoria nei -30kg e Dicembre Samuele nei -27kg.

Ennesima grande soddisfazione per il maestro Simone Arduini che mette in bacheca altre medaglie preziosissime. Ora si va avanti, senza abbassare la guardia, mettendosi sotto a lavorare e a sacrificarsi per affrontare al meglio le gare che verranno.