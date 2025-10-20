4 ori, 2 argenti e 3 bronzi per la Taekwondo Arduini nella due giorni del Tuscany Open 2025 ad Arezzo

Nei giorni 18 e 19 ottobre 2025 si è tenuto l'interregionale di combattimento di taekwondo “Tuscany Open 2025” presso il Palasport Estra di Arezzo, gara a cui ha partecipato la palestra A.S.D. Taekwondo Arduini con i suoi atleti grandi e piccoli.

Nella prima gara stagionale il team Arduini ha ben figurato iniziando bene il percorso 2025/2026, classificandosi quinta su 50 società partecipanti nella giornata di domenica 19 con le categorie Kids, Children e Beginners.

Nella prima giornata di gara, sabato 18 ottobre, le medaglie vinte sono state:

Oro per Melissa Fimiani nella categoria Senior femminile cinture nere -46 kg;

Argento per Simona De Felice nella categoria Juniores femminile cinture nere +73 kg;

Bronzo per Stefano di Benedetto nella categoria Juniores cinture nere -55 kg.

Nella giornata di domenica 19 il bottino conquistato è stato:

Oro per Davide Arduini, Nathan Menza e Vittoria Mallegni;

Argento per Gabriele Macaro;

Bronzo per Fabiana Di Manno e Samuele Dicembre.

Un buon inizio che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Il Maestro Simone attende le prossime gare per portare un numero sempre maggiore di atleti e dare loro la possibilità di mettersi alla prova e fare esperienza, oltre a prendersi anche lui le sue soddisfazioni.