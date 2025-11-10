L'atleta fondana Melissa Fimiani 3^ nei Campionati Italiani a Messina

Nello scorso fine settimana, nelle giornate del 7, 8 e 9 novembre, si sono tenuti i Campionati Italiani 2025 Senior per cinture nere di Taekwondo presso il PalaRescifina di Messina.

Nella giornata di venerdì 7 ha partecipato alla competizione una delle atlete della palestra A.S.D. Taekwondo Arduini del maestro Simone, Melissa Fimiani nella categoria -46kg femminile. L'atleta fondana si è classificata terza vincendo la medaglia di bronzo nella competizione più importante a livello nazionale di questo sport, la gara “Regina” del movimento del Taekwondo.

Nonostante Melissa fosse ancora all'ultimo anno della categoria Junior, essendo classe 2008, ha partecipato ed ha brillato nella categoria superiore portando a casa una stupenda e meritata medagli dimostrando tutto il suo valore.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte di Melissa e del suo maestro Simone. I sacrifici, il sudore e la lunga trasferta sono stati ripagati alla grande. Ma non sarà la prima e nemmeno l'ultima.

Già pronti e concentrati per lavorare alla prossima gara. Gli anni a venire porteranno ancora risultati positivi, dati i presupposti.

Complimenti a Melissa Fimiani e forza all'A.S.D. Taekwondo Arduini.