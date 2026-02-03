Con 13 medaglie la Taekwondo Arduini Ã© la 3^ societÃ  alla III Dicearchia Taekwondo Open

Lâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, ha partecipato con grande successo alla III Dicearchia Taekwondo Open, categorie BEGINNERS â€“ CHILDREN â€“ KIDS-CADETS â€“ JUNIOR - SENIOR manifestazione di Taekwondo WT (World Taekwondo) con piÃ¹ di 1200 partecipanti svoltasi a Giugliano in Campania.

La societÃ si Ã¨ classificata terza nella categoria Children, grazie alle brillanti prestazioni dei giovani atleti impegnati nelle gare di combattimento, confermando la qualitÃ del lavoro tecnico e formativo dello staff guidato dal Maestro Arduini.

Medagliati

Medaglie d'Oro:

Speranza Simone

Menza Nathan Ndunda

Letini Biagio

Fimiani Melissa

Di Manno Fabiana

Medaglie d'Argento:

Di Manno Tony

Dâ€™Adamo Dalila

Di Manno Ilary

Di Russo Simone

Medaglie di Bronzo

Teseo Gioia

Dicembre Samuele

Arduini Davide

Mallegni Vittoria

Da sottolineare anche lâ€™ottima prova di Di Cicco Mario, Speranza Matteo, Muccitelli Francesco, Macaro Gabriele, Nabli Adam e Nocella Ismaele, che hanno gareggiato con impegno e correttezza, pur non salendo sul podio.

Il Maestro Simone Arduini ha dichiarato: