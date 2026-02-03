Con 13 medaglie la Taekwondo Arduini Ã© la 3^ societÃ  alla III Dicearchia Taekwondo Open

Lâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, ha partecipato con grande successo alla III Dicearchia Taekwondo Open, categorie BEGINNERS â€“ CHILDREN â€“ KIDS-CADETS â€“ JUNIOR - SENIOR manifestazione di Taekwondo WT (World Taekwondo) con piÃ¹ di 1200 partecipanti svoltasi a Giugliano in Campania.
La societÃ si Ã¨ classificata terza nella categoria Children, grazie alle brillanti prestazioni dei giovani atleti impegnati nelle gare di combattimento, confermando la qualitÃ del lavoro tecnico e formativo dello staff guidato dal Maestro Arduini.
Medagliati
Medaglie d'Oro:
- Speranza Simone
- Menza Nathan Ndunda
- Letini Biagio
- Fimiani Melissa
- Di Manno Fabiana
Medaglie d'Argento:
- Di Manno Tony
- Dâ€™Adamo Dalila
- Di Manno Ilary
- Di Russo Simone
Medaglie di Bronzo
- Teseo Gioia
- Dicembre Samuele
- Arduini Davide
- Mallegni Vittoria
Da sottolineare anche lâ€™ottima prova di Di Cicco Mario, Speranza Matteo, Muccitelli Francesco, Macaro Gabriele, Nabli Adam e Nocella Ismaele, che hanno gareggiato con impegno e correttezza, pur non salendo sul podio.
Il Maestro Simone Arduini ha dichiarato:
Sono orgoglioso dei miei atleti: il risultato di squadra premia il loro impegno, la loro passione e il lavoro costante in palestra. Grazie anche ai genitori per il supporto indispensabile.