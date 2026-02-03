Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Con 13 medaglie la Taekwondo Arduini Ã© la 3^ societÃ  alla III Dicearchia Taekwondo Open

La Redazione
Sport
Condividi su:

Lâ€™A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, ha partecipato con grande successo alla III Dicearchia Taekwondo Open, categorie BEGINNERS â€“ CHILDREN â€“ KIDS-CADETS â€“ JUNIOR - SENIOR manifestazione di Taekwondo WT (World Taekwondo) con piÃ¹ di 1200 partecipanti svoltasi a Giugliano in Campania.

La societÃ  si Ã¨ classificata terza nella categoria Children, grazie alle brillanti prestazioni dei giovani atleti impegnati nelle gare di combattimento, confermando la qualitÃ  del lavoro tecnico e formativo dello staff guidato dal Maestro Arduini.

Medagliati

Medaglie d'Oro:

  • Speranza Simone
  • Menza Nathan Ndunda
  • Letini Biagio
  • Fimiani Melissa
  • Di Manno Fabiana

Medaglie d'Argento:

  • Di Manno Tony
  • Dâ€™Adamo Dalila
  • Di Manno Ilary
  • Di Russo Simone

Medaglie di Bronzo

  •  Teseo Gioia
  • Dicembre Samuele
  • Arduini Davide
  • Mallegni Vittoria

Da sottolineare anche lâ€™ottima prova di Di Cicco Mario, Speranza Matteo, Muccitelli Francesco, Macaro Gabriele, Nabli Adam e Nocella Ismaele, che hanno gareggiato con impegno e correttezza, pur non salendo sul podio.

Il Maestro Simone Arduini ha dichiarato: 

Sono orgoglioso dei miei atleti: il risultato di squadra premia il loro impegno, la loro passione e il lavoro costante in palestra. Grazie anche ai genitori per il supporto indispensabile.

Condividi su:

Seguici su Facebook