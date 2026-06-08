Monte San Biagio: successo per la prima edizione de “La Marittima – Edizione Regina Viarum"

Si è svolta ieri, 7 giugno, nell’ambito dell’ultimo giorno della manifestazione “Appia Week”, la prima edizione de “La Marittima – Edizione Regina Viarum”, nuovo evento cicloturistico ideato e organizzato dall’associazione di volontariato Co.S.Mo.S. in collaborazione con Aurunci Cycling Team con il contributo della Provincia di Latina, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il tratto meridionale della Via Appia nella provincia di Latina, da Monte San Biagio fino a Minturno.

L’iniziativa ha unito sport e cultura, con la scoperta del territorio e offrendo ai partecipanti non soltanto una suggestiva pedalata lungo l’antica Regina Viarum, ma anche due coinvolgenti visite teatralizzate, realizzate grazie alla partecipazione di Valentina Treglia. L’attrice ha dapprima interpretato la brigantessa Fumina Malocore e successivamente, nel Teatro Romano di Minturno, la matrona Lucilla Apicata, riscuotendo grande apprezzamento da parte del pubblico.

Fondamentale la collaborazione con il Monte San Biagio Bike Hub, con cui è stata organizzata la partenza dell’evento presso la storica Portella Borbonica, luogo simbolico che segnava il confine tra Stato Pontificio e Regno Borbonico, proprio lungo la Via Appia.

Prezioso anche il contributo del B&B “Il Fiore in una Stanza” di Simona Larocca, che insieme a Silvia Ialongo e all’azienda di olii Silvae, ha accolto e rifocillato i cicloturisti subito dopo il tratto più impegnativo della giornata, quello che collega Fondi a Itri.

A conclusione dell’evento, l’Albergo Ristorante Teatro Romano ha ospitato partecipanti e organizzatori, offrendo un tipico piatto della tradizione laziale: l’amatriciana.

L’intero percorso si è svolto in piena sicurezza grazie alla presenza di un’ambulanza al seguito e all’accompagnamento delle guide cicloturistiche Claudio Cerroni e Luca Gargiulo.

L’evento ha riscosso un successo superiore alle aspettative, registrando una risposta estremamente positiva da parte dei partecipanti, che oltre all’esperienza sportiva hanno particolarmente apprezzato gli intermezzi storici e culturali.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’associazione organizzatrice Co.S.Mo.S., che ha avuto la bella intuizione di utilizzare la modalità di interscambio treno/bici: quasi tutti i partecipanti hanno infatti raggiunto la stazione di Monte San Biagio utilizzando il treno, che si è dimostrato efficiente e perfettamente funzionale alle esigenze dell’iniziativa.

“La Marittima – Edizione Regina Viarum” si candida così a diventare un appuntamento fisso per il territorio, capace di coniugare mobilità sostenibile, turismo lento, valorizzazione culturale e promozione delle eccellenze locali.