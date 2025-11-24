L'avvocato fondano Giulia Rizzo dal 2023 uditrice presso la trasmissione "Forum"

Nata a Fondi (LT) nel 1993 e, dopo il conseguimento del diploma classico, si trasferisce a Roma dove consegue la Laurea Magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, discutendo la tesi in Diritto Penale sul “Delitto di violenza sessuale”. Dal 2019 collabora con diverse ed importanti riviste giuridiche offrendo contributi dottrinali sia in materia civile, sia in materia penale. Nel contempo, svolge la pratica forense e consegue il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) presso la predetta Facoltà ed è ivi nominata anche Cultrice della materia in diritto penale. Successivamente consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense superando l’esame di avvocato al primo tentativo. Dal 2023 è iscritta all’Albo degli avvocati di Roma ed esercita la professione legale unitamente a quella di docente in una scuola secondaria di secondo grado. Dal 2023 riveste anche il ruolo di “uditrice” presso la trasmissione televisiva di stampo giuridico “Forum”.

Il raggiungimento di questi traguardi è stato solo il frutto della tenacia, perseveranza e determinazione che l’ha contraddistinta. Il rischio fa parte di qualsiasi percorso si voglia intraprendere e si vive veramente solo quando si è disposti a rischiare. Spingersi sempre oltre ed osare nei limiti delle proprie capacità non è altro che la dimostrazione di grande umiltà.