E' la piccola Ilaria Coku di Fondi la vincitrice del concorso di bellezza nazionale Miss Incanto

E' Ilaria Coku di Fondi Mis Baby Incanto. La prima fascia le è stata consegnata lo scorso 20 luglio durante le finali nazionali che si sono tenute a Capena (RM). Tanti i big in giuria e i cantanti che hanno animato la serata. Il premio? Una settimana in villaggio vacanze del circuito Class Company per tutta la famiglia.

Leggi i precedenti articoli

Continua l'avventura di Ilaria Coku

Le prime selezioni