Incidente sulla Flacca a Sperlonga: un ferito e auto distrutta

Brutto incidente sul famigerato curvone dopo il ponte, sulla Flacca, nella parte alta di Sperlonga.

A causa di una probabile distrazione un giovane del posto ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada.

Auto distrutta e rottura della clavicola è il bilancio dell'incidente che solo per una serie di provvidenziali cause non ha avuto conseguenze peggiori.

Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello scontro ma non sono mancati disagi al traffico per buona parte del pomeriggio.