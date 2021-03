Ermal Kopani e KTS Finance, tutti i servizi assicurativi in un unico operatore

KTS Finance è una delle principali agenzie assicurative sul territorio bresciano. Operatore assicurativo e finanziario multimandatario, si avvale di una rete di collaboratori in grado di presidiare tutti i principali ambiti dell’insurance, elevandosi a interlocutore privilegiato per famiglie e imprese che desiderano disporre di un affidabile partner per la risoluzione di tutte le proprie necessità di protezione e di tutela.

I settori in cui è operante

KTS Finance è operante in tutti i principali settori assicurativi, potendo in tal modo porsi dinanzi alla propria clientela come agenzia di riferimento per la gestione e la risoluzione di tutte le proprie esigenze.

Attraverso la propria rete di collaboratori KTS Finance, e il suo titolare Ermal Kopani, è lieta di fornire consulenza e prodotti assicurativi nell’ambito delle assicurazioni auto e di quelle infortuni, così come nelle assicurazioni viaggi e nelle forme di protezione della casa e del suo contenuto contro ogni potenziale rischio in grado di costituire un pregiudizio su quello che, per la maggior parte degli italiani, è il patrimonio affettivo e finanziario più importante: l’immobile di proprietà.

Non mancano poi i servizi di integrazione previdenziale, che permetteranno a tutti gli interessati di costruire un percorso di risparmio finalizzato a garantire un migliore tenore di vita nel momento in cui si cesserà l’attività lavorativa, a beneficio proprio e dei propri cari. Così come le polizze vita e le polizze di investimento, che costituiscono per tantissime persone un immancabile tassello nella costruzione della migliore gestione del proprio patrimonio, contro ogni evenienza.

Uno specifico ramo di servizio è inoltre destinato alle imprese, a cui rivolgere una completa offerta business che possa soddisfare le esigenze del piccolo imprenditore così come del responsabile di una grande organizzazione: un ventaglio di soluzioni alternative che nel corso degli anni ha permesso a tantissimi operatori economici di trovare in KTS Finance il miglior alleato per una programmazione più serena e consapevole delle proprie attività.

I partner

KTS Finance collabora con alcune delle più note e importanti realtà assicurative e finanziarie: da Reale Mutua a Generali, da Axa a Unipol, passando per operatori internazionali come Lloyd, in KTS Finance sarà possibile trovare le soluzioni più idonee e di maggiore qualità, erogate da tutti gli operatori di maggiore affidabilità e professionalità in ambito globale.

KTS Finance è inoltre impegnata nel monitorare costantemente le migliori soluzioni offerte dalle compagnie assicurative: i suoi esperti selezionano quotidianamente i prodotti ritenuti maggiormente in grado di soddisfare le esigenze della clientela, per garantire alla stessa la disponibilità di un ventaglio di alternative sempre più competitivo e conveniente.

Dove si trova: tutti i contatti

KTS Finance si trova a Brescia, in via Aldo Moro 13, presso il Palazzo Mercurio, dove è possibile poter fruire di una prima consulenza a distanza, finalizzata a comprendere in che modo l’agenzia assicurativa e finanziaria possa supportare la risoluzione di tutte le tue principali esigenze in questi ambiti.