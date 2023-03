"La Ciociara": sold out per l'evento, grandi emozione e l'omaggio a Sophia Loren

Si è tenuto domenica 26 marzo 2023, nella splendida cornice della sala Lizzani a Fondi, l’evento “La Ciociara - viaggio tra testimonianze, aneddoti ed emozioni”, organizzato dalla casa di produzione On Broadway e che ha visto come ospiti Eleonora Brown, coprotagonista della pellicola nel ruolo di Rosetta, figlia di Cesira (Sophia Loren) e Arabella Vallone, in ricordo di suo padre Raf Vallone, coprotagonista del film nel ruolo di Giovanni.

Un evento che ha visto sold out in poco tempo dove in molti sono giunti dalla provincia di Latina, Frosinone e Roma.

Il titolare della casa di produzione On Broadway Giovani Pannozzo, dopo un breva visita con gli ospiti nel centro storico di Fondi, con una tappa presso la chiesa di San Francesco dove fu girata la scena della violenza da parte delle truppe marocchine e una sosta negli uffici di On Broadway, sono giunti nella sala cinematografica accolti da un lungo applauso.

Eleonora Brown, Arabella Vallone e Giovanni Pannozzo hanno fatto rivivere momenti emozionati, attraverso aneddoti e ricordi, alcuni del tutto toccanti e che ha visto il pubblico e i protagonisti stessi commuoversi.

Al termine dell'incontro, in presenza del sindaco della città di Fondi Dott. Beniamino Maschietto, l’assessore alla cultura Vincenzo Carnevale, il direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, che hanno patrocinato l’iniziativa, Giovanni Pannozzo ha consegnato agli ospiti due targhe e un omaggio floreale in ricordo di questa giornata davvero speciale e, a sorpresa di tutti, una terza targa per Sophia Loren che gli verrà consegnata nei prossimi giorni ed ha annunciato che l’evento, visto il numeroso riscontro, verrà replicato in estate.