Mercato settimanale del 2 aprile prolungato fino alle ore 20:00

Dopo il successo dei mercati straordinari svolti nei mesi di dicembre, ritorna a Fondi, domenica prossima 2 aprile, il mercato settimanale in Via Mola S. Maria con orario prolungato fino alle ore 20,00.

Una iniziativa promossa dall’ANA-UGL ed autorizzata dal Comune di Fondi per replicare in occasione delle Festività della Santa Pasqua una iniziativa, unica nella provincia di Latina e nella stessa Regione Lazio, per offrire un servizio ai consumatori anche in orari non solitamente dedicati agli acquisti nei mercati.

Il mercato di Fondi, nonostante le difficoltà registrate negli ultimi anni, continua ad essere un grande appuntamento a cui non rinunciano migliaia di consumatori non solo locali ma provenienti anche da altri Comuni limitrofi e perfino da altre Province.

Ciò grazie alle occasioni, all’assortimento, alla varietà dei prodotti ed alla qualità della merce in vendita ed alle capacità degli operatori ambulanti stessi. ANA-UGL al fine di raggiungere l’obiettivo della più ampia diffusione della importante iniziativa ha messo in atto una vasta strategia di marketing sui social media ed attraverso l’affissione di grandi manifesti nella città di Fondi e persino spot che stanno andando in onda su alcune tra le più ascoltate emittenti radio locali.

Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale, ed in particolare il Sindaco e l’Assessore alle Attività Produttive di Fondi, Beniamino Maschietto e Stefania Stravato per aver condiviso la nostra idea con l’auspicio che l’iniziativa del mercato straordinario con orario prolungato diventi presto un appuntamento fisso ogni mese.