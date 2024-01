Presentazione del libro "Il Guardiano del Fuoco" di Orlando Sannino

Venerdì 26 gennaio 2024 è uscita l'anteprima del libro “Il Guardiano del Fuoco” di Orlando Sannino. Un romanzo fantasy in cui il lettore o la lettrice potrà immergersi in un universo fantastico ricco di magia, di fantastiche creature e di colpi di scena.

Tra i vari eventi in programma spiccano quelli organizzati nella provincia di Latina e Frosinone; in particolare sabato pomeriggio alle ore 17:00 presso a fumetteria “Erebor” di Fondi, in via V. Gioberti n.5.

L'ingresso è libero e gratuito.

L'autore Orlando Sannino nasce a Formia nel 1987. Sin da piccolo coltiva due passioni, quella per la musica e per tutto ciò che riguarda il fantasy. Si è laureato presso il Conservatorio di Latina nel 2008 ed è musicista di professione. Ancora oggi si cimenta in giochi di ruolo e fantasy che, unitamente alla musica fantasy, hanno contribuito fortemente alla stesura del suo romanzo. In questo momento sta promuovendo il suo libro ed è già in corso d'opera per un sequel.