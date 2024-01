Nell'ultima conferenza sulla Salute oltre all'Ospedale è stato affrontato il tema sul diritto alla salute

Una proficua occasione di confronto, senza filtri, per stilare un quadro clinico del territorio e dare più forza, proposte e idee all’azione politica, ma anche istituzionale, nei confronti del governo della Sanità. La Conferenza promossa da Fondi Vera sul tema Salute nell’ambito del ciclo di incontri “Fondi 2030” ha raccolto una buonissima risposta di Partecipazione, molti interventi e ottimi contenuti, che torneranno sicuramente utili al Movimento presieduto da Francescopaolo De Arcangelis.

La Sede di Via Roma al civico 64 ha ospitato medici, addetti ai lavori, rappresentanze sindacali, una delegazione del Comitato a difesa del “San Giovanni di Dio”, esponenti politici di diversi Partiti e Consiglieri Comunali, Associazioni e Cittadini che, dopo la relazione introduttiva illustrata da Tina Di Fazio a nome del Gruppo di Lavoro dedicato, sono intervenuti uno dopo l’altro per raccontare la propria esperienza, contribuire alla riuscita dell’incontro attraverso testimonianze, riflessioni e proposte concrete. Che, come per ogni Conferenza tematica, il Movimento avrà il compito di tradurre in azioni sul territorio, dentro e fuori le Istituzioni.

Ringraziamo in particolar modo coloro che hanno accettato di condividere il proprio bagaglio di esperienza favorendo un dibattito che oggi ci permette di disporre di una sorta di quadro clinico dei servizi sanitari offerti nel territorio, delle criticità, delle potenzialità, delle priorità - commenta il Presidente di Fondi Vera, De Arcangelis.

Siamo fortemente convinti che la Politica debba assumersi la responsabilità di dire le cose come stanno, evidenziando meriti ed eccellenze, lavorando allo stesso tempo affinché chi di competenza risponda delle ormai latenti problematiche e ponga rimedio, perché in ballo c’è la salute di migliaia e migliaia di Cittadini - afferma Francesco Ciccone, Consigliere Comunale di Fondi Vera.

Era nostra intenzione verificare se nel nostro comprensorio l’erogazione dei servizi rispecchiasse i valori quali centralità della persona, equità e uguaglianza, integrazione tra Ospedale e territorio, così come indicato nella missione aziendale dell’ASL di Latina. Ne è emerso uno spaccato che non soddisfa, a nostro modo di vedere, quelle aspettative pur consapevoli dei lodevoli sforzi fatti dai singoli operatori. Nelle prossime settimane il Gruppo di Lavoro Sociale di Fondi Vera tornerà a riunirsi per approfondire alcuni aspetti specifici.