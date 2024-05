Domani su RAI 1 il fondano Michele Eburnea in prima serata ai David di Donatello 2024

Nel cuore pulsante del panorama cinematografico italiano, i David di Donatello rappresentano il culmine dell'eccellenza artistica, un riconoscimento ambito e prestigioso per i talenti più brillanti del cinema italiano.

Domani sera, 03 maggio 2024, in prima serata su RAI 1, il fondano Michele Eburnea, uno dei 6 vincitori del “David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars”, premiati con le statuette di Bulgari il 20 aprile a Fiesole, sarà presentato sul Red Carpet e farà un intervista in diretta insieme agli altri talenti.

La sua vittoria, come quella delle altre 5 Rivelazioni, non solo riconosce il suo successo individuale, ma serve anche come testimonianza del vibrante pool di talenti all'interno del panorama cinematografico italiano.