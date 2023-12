Il fondano Michele Lorenzo Eburnea tra i 6 vincitori del "David Rivelazioni Italiane"

C'è anche il fondano Michele Lorenzo Eburnea tra i sei vincitori dei David Rivelazione Italiana, annunciati durante l'evento conclusivo della “50 Giorni di Cinema a Firenze”,

I sei vincitori sono: Cecilia Bertozzi, Domenico Cuomo, Michele Eburnea, Leonardo Maltese, Fotinì Peluso e Yle Vianello. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo da Michele:

per me questa è come una folgorazione che ti coglie alla sprovvista sulla strada maestra: mentre costruisci torri e castelli con i biscotti nella cucina di casa, succede qualcosa. Quel qualcosa è essere visti. Il segreto è continuare a far finta di niente, giocare, mantenendo intatto il senso di sorpresa rispetto a ciò che si fa e alla vita in generale, con tutti i suoi misteri.