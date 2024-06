Monte San Biagio: il 26 giugno la prima tappa di "Uno.Nessuno.Centomila." con Giovanni Pannozzo

Si terrà il prossimo 26 giugno 2024, a Monte San Biagio (LT), la prima tappa estiva dello spettacolo “Uno.Nessuno.Centomila.” che vedrà protagonista l'attore pontino Giovanni Pannozzo.

Lo spettacolo, prodotto dalla casa di produzione On Broadway, trae ispirazione dai temi cari allo scrittore Luigi Pirandello e dall’omonimo romanzo. Racconta il percorso, apparentemente farneticante, di un uomo alla ricerca di risposte mettendo in discussione la propria vita.

Qual è la realtà in cui viviamo? Chi o cosa ci definisce? E’ sufficiente un nome a rappresentarci? E cosa accade se non ci riconosciamo nella realtà altrui? Sono tutti quesiti a cui il protagonista cerca di dare risposta attraverso un’intensa ricerca di se stesso, della prorpia realtà, della propria identità.