Il consigliere Ciccone propone l'intitolazione di una strada al Maestro Sestino Macaro

La storia di una Città si costruisce coltivandone la memoria, custodendone i ricordi, trasmettendone valori e testimonianze. Radici di un popolo e di un territorio che bisogna preservare e tramandare - il ricordo del Maestro Sestino Macaro nelle parole del Capogruppo Consiliare di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Domenica 9 Giugno è ricorso il decimo anniversario della scomparsa di un nostro illustre concittadino, il Maestro Sestino Macaro, riconosciuto da tutti, addetti ai lavori ed appassionati, come musicista colto e raffinato. Fondatore tra l’altro del sito Edumus.com, la Comunità musicale web più grande in Italia. Un artista che ci ha lasciato troppo presto ma che nessuno ha dimenticato.

In suo ricordo si sono tenuti due appuntamenti importanti. Il primo Sabato 8 Giugno alle ore 18.30 nel cuore del Centro Storico, in Via San Gaetano, con l’apposizione di una targa commemorativa, realizzata dall’artista Michele Caldarone, e l’accompagnamento musicale di Laura Venditti e Ilenia De Meo, nel luogo in cui ha vissuto ed esercitato la professione di Maestro di Musica, il secondo nel pomeriggio di Domenica, alle ore 18, a Palazzo Caetani, con il Concerto dell’Orchestra del Conservatorio di Latina “Ottorino Respighi”, con un programma a lui dedicato.