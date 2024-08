Sperlonga: applausi a scena aperta per Giovanni Pannozzo con "Uno.Nessuno.Centomila"

Grandi apprezzamenti e applausi a scena aperta per la piéce treatrale “Uno.Nessuno.Centomila.” che ha visto protagonista Giovanni Pannozzo, inaugurando la prima edizione del festival “Voyage - Esperienze Artistiche” presso la splendida location della Torre Truglia di Sperlonga.

Sotto forma di monologo, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Luigi Pirandello con la regia di Giorgia Piracci e Giovanni Pannozzo, l'attore ha regalato agli spettatore una storia umana tutta da scoprire, catturando fin da subito l'attenzione del pubblico, toccando gli animi di ognuno, cambiando forma e ritmo, facendo ridere e sopratutto riflettere.

Il pubblico ha ripercorso, insieme a Giovanni Pannozzo, la storia di Moscarda, un uomo alla ricerca di risposte mettendo in discussione la propria vita. Qual è la realtà in cui viviamo? Chi o cosa ci definisce? E' sufficiente un nome a rappresentarci? E cosa accade se non ci riconosciamo nella realtà altrui? Sono tutti quesiti a cui il protagonista cerca di dare risposta attraverso un'intensa ricerca di se stesso, della propria realtà, della propria identità.

Lo spettacolo è stato arricchito dalla scenografia naturale del mare insieme ad una splendida super Luna e stelle candenti che, insieme alla torre Truglia e alla magnifica vista sul borgo, hanno reso il tutto una serata piena d'emozioni.