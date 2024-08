Dopo il successo per la raccolta firme contro l'autonomia differenziata nuovo appuntamento il 24 agosto

Sono state diverse centinaia le firme raccolte a Fondi durante i primi due banchetti organizzati dal Comitato promotore del referendum per l’abrogazione della legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata.

Un risultato che va al di là delle migliori aspettative e che testimonia un impegno concreto della cittadinanza in difesa della nostra Costituzione e dell’unità del paese.

A livello nazionale è stato già raggiunto e superato l'obiettivo delle 500 mila firme, ma la raccolta continua e non si ferma. Il Comitato promotore di Fondi dà appuntamento per un terzo banchetto sabato 24 agosto in piazza Matteotti a partire dalle ore 20.00.

Ricordiamo che è possibile firmare anche on line al seguente link: https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open.

Comitato promotore del referendum contro l'autonomia differenziata:

Sezione ANPI di Fondi "Pietro Ingrao", Circolo ARCI "Pata Pata", Circolo Legambiente "Luigi di Biasio", Comitato Sud Pontino "Un ponte per", Associazione Compagno è il Mondo - Fondi, Presidio Libera Sud Pontino “Don Cesare Boschin”, CGIL Fondi, PD Fondi, 5 Stelle Fondi, Azione Fondi, Liberali riformis" nuovoPSI Fondi.