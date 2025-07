La poesia d'amore raccontata dal poeta fondano Vinicio Salvatore Di Crescenzo

Si terrà mercoledì 16 luglio 2025, dalle ore 21,30 presso il Little Bar di Piazza Europa 2 a Sperlonga, la presentazione della raccolta poetica “Un paio d'anime- solo poesie d'amore” (Oceano Edizioni), del poeta fondano Vinicio Salvatore Di Crescenzo.

Anche quest'anno il poeta originario di Fondi Vinicio Salvatore Di Crescenzo, ha voluto portare il suo ultimo libro a Sperlonga. La cittadina pontina famosa per le sue spiagge dorate e per l'eleganza del suo centro urbano, accoglie da anni le manifestazioni culturali offerte da Rocco Giovannangelo, titolare del Little Bar, a cui va il merito di tenere in piacevole tensione la centralissima Piazza Europa con programmi dedicati ad arte e cultura attraverso performance di artisti e presentazioni di libri come in questo caso.

L'evento vedrà la partecipazione della scrittrice Federica Sanguigni la quale, dialogando con il poeta affronterà la tematica dell'amore sotto varie prospettive. Di Crescenzo infatti, attraverso la poesia racconta quali sono le facce dell'amore, quali sono le giuste collocazioni all'interno della vita sociale e quale sia l'importanza, oggi, di questo sentimento in un periodo in cui la violenza prende sempre più il sopravvento.

La poesia, afferma l'autore può e deve aiutare a riflettere sui valori della vita e sulla necessità che ogni amore venga vissuto nella piena serenità e nel rispetto della persona amata.

Appuntamento quindi a mercoledì 16 luglio alle ore 21,30 in Piazza Europa a Sperlonga, per scoprire il linguaggio poetico dell'amore.