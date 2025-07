Grande interesse per l'inaugurazione della mostra “La navigazione nel Mediterraneo”

Ha suscitato grande interesse la conferenza di inaugurazione della mostra “La navigazione nel Mediterraneo” presentata dall’associazione Aipu presso il Castello Gaetani a Fondi con il patrocinio del Comune, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi grazie alla disponibilità della dottoressa Cristina Recco, direttrice del Museo Archeologico di Fondi e con il contributo operativo dell’associazione Icarus di Fondi.

Dopo i saluti di rito la conferenza ha raccontato le ragioni della mostra: mostrare mediante cartelloni didattici alcune mappe del Mediterraneo del Medioevo e dell’età antica, per mostrare come si orientavano i marinai usando il loro tesoro più prezioso, ovvero le mappe che raccontavano tutti i segreti del territorio, i migliori approdi, per consentire la navigazione quanto più sicura possibile.

Aiutati dal professor Luigi de Francesco, docente di letteratura e esperto di Storia, si è viaggiato scoprendo a mano a mano tutte le invenzioni dell’umanità per viaggiare, come la bussola e l’astrolabio, come le mappe si siano evolute, sino a diventare uno strumento preciso nella conoscenza del territorio.

Vi è stato il momento del mito, quando il professore Renzo Scasseddu ha raccontato il viaggiatore per eccellenza, Ulisse, o meglio ancora Odisseo il cui mito ha affascinato tutta l’umanità, da Dante fino a Joyce, perché in fondo Ulisse è il viaggiatore che è in tutta l’umanità, sempre assetata di scoperte e di conoscenza.