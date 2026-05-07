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Gli splendidi risultati raggiunti dai ragazzi della A.S.D. Star Dance nei primi mesi del 2026

Arte
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Ottimi risultati per gli allievi della scuola ASD STAR DANCE di Fondi, guidati dall' insegnante Sara fiore, che in quest' anno accademico hanno partecipato a ben due competizioni di danza importanti. 

Nell' ultima giornata del campionato nazionale "TROFEO ARTISTIC STARDUST" svoltosi a Guidonia il 2 maggio 2026, i ragazzi hanno portato a casa secondi e terzi posti in classifica tra coreografie di gruppo, assoli e passi a due...

Nel mese di marzo protagonisti del concorso PROGETTO CROMA, al teatro Greco di Roma, vincono una Borsa di studio per uno stage di danza e due allievi vengono selezionati per attestati di merito: 

  • Luca di Fazio vince una Borsa di studio per l' audizione all' accademia di danza di Monaco,
  • Jasmine Mastrobattista vince una Borsa di studio per una settimana gratuita al teatro Brancaccio di Roma.

Partecipando a numerosi stage intensivi durante l' anno accademico, i ragazzi dell' ASD STAR DANCE mostrano determinazione e costanza in tutte le attivitÃ  proposte, talenti che crescono e motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra cittÃ .

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