Gli splendidi risultati raggiunti dai ragazzi della A.S.D. Star Dance nei primi mesi del 2026

Ottimi risultati per gli allievi della scuola ASD STAR DANCE di Fondi, guidati dall' insegnante Sara fiore, che in quest' anno accademico hanno partecipato a ben due competizioni di danza importanti.

Nell' ultima giornata del campionato nazionale "TROFEO ARTISTIC STARDUST" svoltosi a Guidonia il 2 maggio 2026, i ragazzi hanno portato a casa secondi e terzi posti in classifica tra coreografie di gruppo, assoli e passi a due...

Nel mese di marzo protagonisti del concorso PROGETTO CROMA, al teatro Greco di Roma, vincono una Borsa di studio per uno stage di danza e due allievi vengono selezionati per attestati di merito:

Luca di Fazio vince una Borsa di studio per l' audizione all' accademia di danza di Monaco,

vince una Borsa di studio per l' audizione all' accademia di danza di Monaco, Jasmine Mastrobattista vince una Borsa di studio per una settimana gratuita al teatro Brancaccio di Roma.

Partecipando a numerosi stage intensivi durante l' anno accademico, i ragazzi dell' ASD STAR DANCE mostrano determinazione e costanza in tutte le attivitÃ proposte, talenti che crescono e motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra cittÃ .