Il Programma di Fondi Vera: Servire la Città con una Società Multiservizi

Obiettivo prioritario della nostra Coalizione è servire la Città, la Comunità d'appartenenza, con la passione civile, etica, di buon governo, e avvertiamo l'esigenza di collocare tale proposito, e di quanti intendono condividerlo, dentro il dinamismo di una nuova fase, di una Rinnovata Ispirazione, in grado di dispiegarsi in un Orizzonte Progettuale, e di misurarsi con l'ampiezza delle problematiche che investono la Città e il suo territorio.

Occorre, pertanto, una Visione Strategica d'insieme, che non disperda le proprie energie in azioni disgiunte in una sorta di nocivi compartimenti stagno. L'organicità e la validità di un Programma deve comportare un sistema unitario di relazioni tra i diversi ambiti che incidono sui processi di sviluppo del territorio, nell'ambito di un Modello coordinato ed integrato. Che investa sulle persone.

Accanto a settori strategici dell'economia agricola, del commercio ortofrutticolo legato al MOF, al comparto artigianale e della piccola e media industria degli imballaggi, del caseario, dell'artigianato, dell'enogastronomia, gli obiettivi di sviluppo devono essere costruiti attorno alla tutela della risorsa ambientale, alla valenza territoriale, alle presenze archeologiche, storico-monumentali, culturali, all'economia turistica e di valorizzazione culturale, quali "tessuti di relazione" per la riqualificazione dell'intera struttura socio-economica e produttiva dell'area fondana e comprensoriale.

L'obiettivo prioritario è mirato a creare nuove opportunità di reddito e di occupazione. Con la costituzione di una Società Multiservizi che libera da logiche di profitto si porrà lo scopo di assicurare la gestione del decoro urbano, fornendo il personale per la raccolta dei rifiuti, la cura del verde e la manutenzione della Città tutta e di quei servizi che negli anni Forza Italia ha scelto di esternalizzare, garantendone non sempre efficienza ed efficacia.

I lineamenti di un orizzonte progettuale di medio e lungo termine devono necessariamente essere correlati ad uno scenario ordinamentale e normativo sovracomunale al fine di beneficiare di maggiori opportunità di sviluppo in termini di risorse finanziarie ed investimenti strutturali. Che possono migliorare la Città.

Fondi Vera e Città SiCura per Francesco Ciccone Sindaco