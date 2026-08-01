Domenica 2 agosto la serata evento per “Il Ciclone” con l’attrice Barbara Enrichi - Speciale 30 anni

Entra nel vivo il cartellone della IV edizione del Festival di Mezza Estate al Chiostro San Domenico. Dopo i grandi consensi di pubblico registrati nelle prime date, il cortile storico si prepara ad accogliere l'appuntamento più atteso dagli amanti del grande cinema italiano.

Domenica 2 agosto, alle ore 21:30, i riflettori si accenderanno sullo Speciale 30 anni de "Il Ciclone", il capolavoro assoluto firmato da Leonardo Pieraccioni. Non si tratterà di una semplice visione cinematografica, ma di un vero e proprio viaggio guidato nel dietro le quinte della pellicola, arricchito da domande, curiosità e aneddoti del set svelati direttamente dal vivo.

Ospite speciale della serata sarà l'attrice Barbara Enrichi, straordinaria interprete premiata con il David di Donatello proprio per il memorabile ruolo di "Selvaggia" all'interno del film. Ad impreziosire l'evento ci saranno delle sorprese: prima dell'inizio del film, sul grande schermo verranno proiettati dei contributi video inediti e dei saluti speciali arrivati appositamente per il Festival di Fondi da parte di alcuni attori del cast originale!

L'evento si inserisce in una cornice di grande valore sociale: presente l'ANDOS di Fondi (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) per sostenere insieme la prevenzione. All'interno del cortile, inoltre, sarà attivo per tutta la serata un esclusivo Angolo Bar sotto le stelle per accogliere il pubblico con un drink fresco sia prima che dopo l'evento.

I posti sono limitati. Il botteghino all'ingresso del Chiostro aprirà domenica sera a partire dalle ore 20:00, ma la vendita sul posto sarà attiva esclusivamente fino a esaurimento posti.

I biglietti si possono acquistare scrivendo su Whatsapp alla segreteria On Broadway 3791393042 oppure su online sul sito di Vivaticket. L'evento è ideato e curato dal Direttore Artistico Giovanni Pannozzo.