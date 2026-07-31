Sperlonga Music Wave: ieri la 3^ edizione dell'evento riservato a giovani artisti emergenti

Si è svolta nella serata di ieri 30 luglio la terza edizione dello Sperlonga Music Wave, lo spettacolo musicale riservato ai giovani cantanti emergenti della Provincia di Latina. Diciannove artisti hanno illuminato con il loro talento il centro storico di Sperlonga.

Nella suggestiva cornice di Piazza Europa a Sperlonga, nella serata di giovedì 30 luglio è andato in scena lo Sperlonga Music Wave, appuntamento ormai diventato classico tra gli eventi musicali estivi della Perla del Tirreno. L’evento, patrocinato dal Comune di Sperlonga e organizzato dal Centro Giovani di Sperlonga e l’APS il Magazzino Fondi, ha vissuto due momenti importanti: non solo lo spettacolo serale sul palco, ma anche un incontro pomeridiano presso l’aula consiliare del Comune.

Accanto ai sedici artisti selezionati nel corso delle ultime settimane, all’evento sono stati presenti come ospiti speciali Simona Carella e Mirodimare. Oltre ad esibirsi sul palco, i due artisti nel corso del pomeriggio hanno preso parte all’incontro svoltosi nell’aula consiliare del Comune di Sperlonga, occasione nella quale hanno raccontato agli altri artisti e ai presenti la loro storia e il loro percorso artistico.

Simona Carella, classe 2003, ha da poco lanciato il suo EP di debutto - dal titolo “Simona Carella” -, a seguito della vittoria del prestigioso bando Laziosound Recording, che incentiva le produzioni musicali dei giovani artisti.

Mirodimare, pseudonimo di Mirko Della Vecchia, classe 2006, è un talento emergente dalla scena musicale partenopea. Rappresenta la nuova generazione di cantautori che porta avanti la tradizione musicale napoletana con uno sguardo fresco e contemporaneo.

Lo spettacolo serale è stato aperto e chiuso dai No Panic, band emergente di Terracina, composta da Isabelle Baliotto (voce), Ilario Olleia (chitarra), Mauro Olleia (tastiera), Gaetano Monaco (batteria) e Nicolò Zuccato (basso).

Nel mezzo si sono alternati altri sedici artisti, la gran parte dei quali tutti giovanissimi, alcuni più conosciuti, altri un po’ meno, ma certamente di alcuni di loro sentiremo ancora parlare nei prossimi anni. Tra loro ci sono dei cantautori, che hanno portato sul palco i loro ultimi singoli: Alyssa (Mio), Battito (Faccio parlare altro), Chino (L’isola che non c’è), Dario Pietrosanto (Aerei di carta), Oye Gad (Più forte), Pestifero (Clacson), Sara Ashiokai (Polaroid); altri artisti invece hanno presentato delle cover, arricchendo ulteriormente la serata, che è diventata una costellazione di diversi generi e talenti musicali: Canvaz, Carol Capodiferro, Claudia Cerullo, Elvira Cubino, Federica D’Angelis, Giulia Maiello, Irene Di Fazio, Karol T, i Toni Nascosti (trio familiare composto da Francesco, Luca e Renzo Toni).

Grande la soddisfazione del Centro Giovani di Sperlonga e dell’APS il Magazzino Fondi, le due realtà che hanno ideato il progetto Sperlonga Music Wave ormai due anni fa e che lo stanno portando avanti con entusiasmo, grazie soprattutto all’appoggio incondizionato del Comune di Sperlonga, il quale rende possibile la crescita di questo progetto che sta diventando un punto di riferimento per i giovani artisti del nostro comprensorio.