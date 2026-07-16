Monte San Biagio: il 24 luglio si riscopre la tradizione con il "Pesconcello Party"

Monte San Biagio riscopre una dolce tradizione: il 24 luglio arriva il "Pesconcello Party"

Le tradizioni piÃ¹ belle sono quelle che sanno reinventarsi, mantenendo vivo il legame con il territorio e coinvolgendo nuove generazioni.

Ãˆ proprio con questo spirito che la Pro Loco di Monte San Biagio presenta il Pesconcello Party, in programma venerdÃ¬ 24 luglio, in via Provinciale San Magno, per una serata all'insegna della musica, del buon cibo e della voglia di stare insieme. L'evento prende ispirazione da una storica usanza legata alla celebre Sagra della Pasca, quando il caratteristico liquore alla pesca, il "pesconcello", rappresentava uno dei simboli della festa e dell'accoglienza montecellana.

Oggi quella tradizione torna protagonista in una veste tutta nuova, giovane e coinvolgente, pronta a conquistare chi giÃ la conosce e chi la scoprirÃ per la prima volta. Il programma promette un mix perfetto di sapori e divertimento: musica dal vivo e dj set accompagneranno una ricca area gastronomica con gustose specialitÃ di carne alla brace, mentre il protagonista della serata sarÃ naturalmente il profumato liquore alla pesca, da degustare in compagnia.

Il Pesconcello Party vuole essere molto piÃ¹ di una semplice festa: Ã¨ un'occasione per valorizzare le radici del paese, creare momenti di aggregazione e dimostrare che le tradizioni possono parlare anche il linguaggio dei giovani. Un appuntamento pensato per chi ha voglia di trascorrere una serata diversa, tra sorrisi, buona musica e il gusto autentico di Monte San Biagio.

L'invito Ã¨ aperto a tutti: residenti, visitatori e curiosi. Il 24 luglio, in via Provinciale San Magno, il passato incontra il presente per dare vita a una festa tutta da vivere. PerchÃ© le tradizioni, quando vengono condivise, diventano ancora piÃ¹ speciali.