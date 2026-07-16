Il 20 e 21 luglio Deblattizzazione straordinaria in arrivo con azioni in tutto il centro storico

Deblattizzazione straordinaria in arrivo il 20 e 21 luglio, in tutte le aree sensibili della città con particolare incidenza del centro storico.

Nonostante il fitto calendario di interventi già effettuati (la programmazione completa è disponibile sul sito del Comune di Fondi dal mese di marzo), è stata disposta un'ulteriore azione volta a contrastare la presenza di insetti e in particolare scarafaggi nelle aree più infestate.

«Gli operatori specializzati della ditta incaricata - spiegano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore all'Ambiente Roberta Muccitelli - intervengono principalmente nei tombini, nelle caditoie e nella rete fognaria cittadina. Il Comune di Fondi, tuttavia, allo scopo di rendere più efficaci gli interventi sul territorio comunale, ha intensificato il numero di deblattizzazioni e mutato la strategia con rotazione delle strade e azioni mirate su segnalazione. Nel calendario sono state inoltre inserite nuove azioni nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 13:30 circa, delle giornate del 20 e 21 luglio, in cui verrà trattato l’intero Centro Storico, in aggiunta a quelle già programmate ad agosto e alle due precedentemente effettuate».

Al fine di massimizzare l’efficacia delle azioni messe in campo dal Comune nelle aree pubbliche come strade o piazze, si consiglia ai privati di effettuare analoghi interventi nelle rispettive proprietà. È quanto suggerito dagli esperti per evitare che blatte e insetti in fuga dalle aree oggetto di disinfestazione finiscano in abitazioni e proprietà private in cui il Comune non può intervenire.

A tal riguardo, si informa la cittadinanza che la società aggiudicatrice del servizio ha proposto una particolare scontistica riservata a tutti i residenti nel territorio comunale che desiderino estendere la disinfestazione e la deblattizzazione alle aree private. Per ulteriori informazioni, e per sapere quando gli interventi interesseranno la propria zona, è possibile contattare direttamente la ditta al seguente numero: 0771-511225.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Durante gli interventi di disinfestazione e deblattizzazione, vi invitiamo a osservare alcune importanti accortezze: