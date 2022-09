Contrastare l'inquinamento acustico con Insonorizzazioni Alfakel

Come si può contrastare l’inquinamento acustico? Aziende italiane come Alfakel, con sede a Reggio Emilia, propongono una serie di servizi personalizzabili in grado di assicurare il rispetto delle normative vigenti. Sia dal punto di vista industriale che privato.

L’importanza di sopralluoghi e progetti

Per non incorrere in sanzioni e operare nel rispetto della legge, è essenziale effettuare sopralluoghi che possano analizzare il contesto e la singola situazione. Gli studi preliminari consentono ad Alfakel di garantire soluzioni di ingegneria acustica che siano in grado di garantire obiettivi acustici ma anche di rispondere alle esigenze dei singoli clienti alle prese con operatività e manutenzione.

Soluzioni di ingegneria acustica

A seconda delle diverse situazioni, Alfakel è quindi in grado di proporre diverse soluzioni di ingegneria acustica, tra cui:

Barriere antirumore : ideali per l’esterno, resistenti agli agenti atmosferici e chimici. Si utilizzano per arginare l’inquinamento acustico di autostrade, ferrovie, impianti industriali. Grazie a diversi modelli e materiali, riducono l’impatto estetico e ambientale.

Cabine insonorizzate : realizzate su misura per qualsiasi tipologia di macchinario, in diversi settori merceologici. Sono disponibili cabine silenti, afone, box insonorizzati, e molto altro.

Schermi acustici : progettazione e realizzazione di schermature fisse o mobili fonoisolanti e fonoassorbenti oppure biassorbenti.

Porte o portoni fonoisolanti : si tratta della migliore soluzione per la bonifica acustica dei punti di accesso ad aziende, luoghi commerciali e civili.

Silenziatori industriali : disponibili in diverse tipologie a seconda della forma e dei materiali.

Trattamenti fonoassorbenti ambientali: realizzazione di pannelli e baffles per migliorare le condizioni acustiche di ambienti come grandi capannoni o sale interne.

Alfakel: i punti di forza

Perché rivolgersi ad Alfakel? Innanzitutto per la grande esperienza dell’azienda, operativa nel settore dal 1999. Un secondo punto di forza è senza dubbio la competenza acquisita sul campo, oltre al costante aggiornamento del personale. Non solo: la continua ricerca di nuovi prodotti e soluzioni assicura alla clientela l’efficacia e l’innovazione delle proposte.

Inoltre il servizio di accurata personalizzazione delle soluzioni di ingegneria acustica assicura risultati in grado di migliorare gli ambienti e di rispettare le normative vigenti, senza rischiare multe o sanzioni.