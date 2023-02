Sabato 25 Apertura del nuovo Istituto di Tricologia in Corso Italia

Proprio chi ha problemi con la salute dei capelli può rivolgersi al nuovo "Istituto di Tricologia" che offre dalle consulenze Tricologiche, biopsia del capello, fino ad altri servizi e trattamenti del cuoio capelluto.

I trattamenti tricologici principali sono: anticaduta, i vari tipi di alopecie maschile e femminile, diradamento capelli, capelli spezzati, trattamenti antiforfora o specifici per cute grassa, ma soprattutto specializzati nella branca oncologica, oltre che trattamenti naturali per soggetti allergici, a base di prodotti naturali o vegani.

Il nuovo "Istituto di Tricologica" si occupa della salute dei capelli a 360 gradi, poiché oltre alla consulenza tricologica si avvale di dermopigmentista, dermatologo e chirurgo per trapianto. Troverete anche uno store per l'acquisto di prodotti esclusivi per la cura dei vostri capelli, oltre alla possibilità di avere un check Up gratuito prima dell'acquisto, se non avete bisogno di una consulenza approfondita.

Via aspettiamo in Corso Italia 13 a Fondi (LT), per informazioni 389 7914 699.