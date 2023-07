Capri, le esperienze più belle da fare

Un vero gioiello dei nostri mari ed in particolare del Golfo di Napoli, nel Mar Tirreno. Uno di quei posti magici, da visitare almeno una volta nella vita, anche per un solo giorno unendo la visita ad un tour un po’ più lungo passando anche dalla penisola Sorrentina.

Parliamo ovviamente di Capri, una delle zone più rinomate del turismo italiano con il suo mare da favola, i Faraglioni e molto altro ancora. Sì perché l’isola non è solo mare, lusso, shopping e movida ma sa regalare anche spettacolari percorsi di trekking tra i comuni di Capri ed Anacapri. Insomma, ogni turista può vivere questo lembo di terra tra le acque a proprio modo, scoprendo le sue diverse anime.

Uno degli itinerari più belli da poter fare è il giro dell’isola in barca. I tour organizzati sono diversi e tutti in partenza da Marina Grande per vivere un paio d’ore immersi in un’atmosfera unica, tra il mare che separa la terra, passando nel mezzo dei faraglioni e visitando la celebre Grotta Azzurra se le condizioni del mare lo permettono. Ma non è tutto. Quello che c’è da vedere via terra non è da meno. Grazie ai percorsi di trekking si può scoprire l’anima più selvaggia dell’isola arrivando fino al Faro di punta Carena, come anche percorrere i 921 gradini della Scala Fenicia che collegano il cuore di Capri con Anacapri, senza contare le bellissime vedute sul Golfo di Napoli.

Ma come arrivare sull’isola? Scegliendo la soluzione più comoda e veloce, ovvero gli aliscafi per Capri, gestiti da Alicost che permettono di raggiungere partendo da diversi punti, come Salerno e la Costiera Amalfitana, una delle isole più famose al mondo. In particolare, si può salire a bordo dai porti di Salerno, Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Praiano e Positano con arrivo presso il Porto di Marina Grande, il porto di Capri che si trova al centro dell’isola. Da qui, prendendo la funicolare, bastano solo 4 minuti per arrivare alla famosissima Piazzetta, da cui è possibile ammirare una vista panoramica che lascia senza fiato. Per gli altri spostamenti poi si possono scegliere gli autobus ed i taxi oppure optare per una bella passeggiata.

Imbarcarsi sugli aliscafi per Capri è facilissimo e molto comodo grazie alla prenotazione online che permette di saltare le file al porto. Tutto si svolge in maniera rapida e sicura utilizzando la carta di credito, su tutti i circuiti più diffusi. Pochi click e l’acquisto dei biglietti da presentare al check-in è già fatto. La prenotazione può essere fatta per tutti, anche animali, bambini e ragazzi con tariffa agevolata, e persone a ridotta mobilità assistite dal personale di bordo qualificato.