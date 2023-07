La fondana Iris Brun e il suo maialino Pongo nel "Guinness World Records"

La fondana Iris Brun ha battuto il Guinness world record in città con Pongo il mio maialino di 8 anni.

Il record prevedeva di svolgere più tricks in un minuto con un maiale. Il record da battere era di 13 tricks in un minuto, loro sono riusciti a farne ben 15 in un minuto. Questa la dicitura presente nel sito ufficiale (liberamente tradotta):

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/501292-most-tricks-performed-by-a-pig-in-one-minute?fbclid=IwAR21PirF86Rq5VdzwISqfx3N-ztbD8k3JASyDJgnq-oRCiK9eg-_fmNFb18_aem_Ae217ocBs1SAcUZffys4y4GM6mbxxQaq-buI7IZiW9XpY5nlUHzr1MG9hmYLiIMMuoM

Il maggior numero di acrobazie eseguite da un maiale in un minuto è 15, ed è stato raggiunto da Pongo e dalla proprietaria Iris Brun (entrambe italiane), a Fondi, Latina, Italia, il 15 aprile 2023.