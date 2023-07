"Di luoghi e di sensi", l'ultima raccolta poetica del poeta fondano Vinicio Salvatore Di Crescenzo

A Sperlonga, il sei agosto 2023 dalle ore 21,00, presso il “Little Bar – Culture Music Club”, nella centralissima Piazza Europa 2, verrà presentato “Di luoghi e di sensi” la nuova raccolta poetica edita da Pav edizioni, di Vinicio Salvatore Di Crescenzo.

Torna a Sperlonga il poeta e scrittore pontino Vinicio Salvatore Di Crescenzo, e lo fa inserendo la notissima località balneare tra gli appuntamenti più importanti nell’ambito del suo tour di presentazioni partito ormai da qualche settimana.

Come spesso ha dichiarato, l’autore è molto legato al suo territorio d’origine, soprattutto alla sua Fondi dove, nell’ambito della Rassegna culturale “Letture al parco”, promossa dalle associazioni “Fare verde” e “Il Quadrato - APS”, entrambe operanti a Fondi, ha avuto modo di registrare un notevole riscontro di presenza e di interesse da parte dei lettori e lo stesso, è accaduto anche a Terracina, presso il ristorante “Futura”, proprio qualche giorno fa.

La sua ottava pubblicazione poetica “Di luoghi e di sensi”, della cui prefazione si è occupato lo sperlongano Leone D’Ambrosio, una delle figure di maggior rilievo nell’ambito della letteratura italiana, è il risultato di una ricerca introspettiva del poeta. Un’approfondita indagine, nella quale ha inteso evidenziare quali siano i luoghi della poesia e come, da questi, possa nascere l’intensità poetica e di pensiero che si manifesta attraverso l’uso degli strumenti più importanti posseduti dall’essere umano: i sensi e il sentimento. La silloge infatti, può essere considerata un contenitore di storie cavate proprio dai “luoghi” e portate alla luce attraverso l’espressione poetica.

L’incontro, che avrà luogo nella splendida Piazza Europa 2, presso il rinomato “Little Bar – Culture Music Club” nella serata di domenica 6 agosto a partire dalle ore 21,00, sarà moderato da Federica Sanguigni, e tra i profumi dell’estate e la rilassante quiete dell’antico borgo sul mare, non mancheranno letture di testi e curiosità a tutto campo sull’universo poetico in generale, da sempre, polo attrattivo per i numerosi lettori e appassionati del genere.

Sull'autore:

Laureato in Lettere Moderne, discutendo una tesi su “Ermetismo e Futurismo nella poesia di G. Ungaretti e F. T. Marinetti”, e con una brillante carriera nella Pubblica Amministrazione, Vinicio Salvatore Di Crescenzo ha a cuore un solo desiderio: penetrare la coscienza dei lettori attraverso le sue opere, che dedica primariamente alla natura nel suo dialogo continuo con il mondo antropico e con i sentimenti umani.

L’autore, non si propone di affidare alla parola una connotazione unicamente estetica, bensì tenta l’innesto - nel significato - di una potenza perforante che possa originare esperienze non consuete. Sebbene abbia dedicato gran parte dei suoi studi anche a musica e pittura, si cimenta con maggiore intensità nella scrittura e, in particolare, nella poesia.

Appuntamento quindi a domenica 6 luglio, dalle ore 21,00 presso il ristorante il “Little Bar – Culture Music Club”, in via Piazza Europa 2 a Sperlonga (LT).