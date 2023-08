Voglia di provare unâ€™auto sostenibile senza dilapidare i risparmi? Col noleggio a lungo termine Ã¨ possibile

Sempre più persone stanno optando per il noleggio a lungo termine, come formula di fruizione di un’auto nuova, performante e innovativa, ottenendo così importanti risparmi di natura economica e pratica.

Quasi un guidatore su quattro sta optando per questo nuovo modo di possedere un veicolo senza diventarne proprietario a tutti gli effetti.

Le ragioni possono essere le più disparate, ma sono principalmente quelle di natura economica che colpiscono maggiormente.

Si pensi, ad esempio, a modelli di auto di grossa cilindrata o di brand particolarmente costosi, ma anche ad auto alimentate a batteria o con motore ibrido, che in prima battuta richiedono somme di denaro importanti per essere acquistate.

Soprattutto le auto ecologiche sono quelle che spesso suscitano i pareri più contrastanti, tra chi sposa pienamente questa nuova tecnologia, più rispettosa dell’ambiente, e chi invece nutre ancora dubbi riguardo alle performance del motore, alla sua autonomia e funzionalità.

Non bisogna trascurare, infatti, anche la questione legata ai costi di questi nuovi modelli di vetture, spesso inaccessibili a molti guidatori.

In tal senso, il noleggio a lungo termine sembra particolarmente indicato per avere la possibilità di testare una vettura nuova, comprendere a fondo se si sposa con le proprie esigenze, senza l’impegno economico richiesto per un acquisto.

Il noleggio a lungo termine, infatti, è una formula contrattuale a scadenza, in cui ogni contraente può scegliere di mantenere lo stesso modello anche dopo la cessazione del contratto e con uno nuovo di noleggio, oppure rinunciare o cambiare addirittura modello, senza penali né conseguenze di natura economica.

Alla base del successo di questa formula, probabilmente ci sono queste ragioni appena descritte. Gli effetti si possono osservare semplicemente dai numeri riferiti al mercato automobilistico, solo lo scorso anno.

Secondo quanto reso noto dai dati pubblicati da ANIASA, l’Associazione che rappresenta in Confindustria i servizi di mobilità, il comparto del noleggio a lungo termine, decisivo per la ripresa del comparto automobilistico, sembra essere trainato principalmente dal noleggio di auto ibride o full electric.

La quota di mercato infatti sembra aggirarsi tra il 25% registrato lo scorso anno e il 30%, come proiezione per i mesi a venire.

Va da sé, dunque, che per ottimizzare pienamente la convenienza del noleggio a lungo termine conviene optare per una società che disponga di un ampio parco vetture tra cui scegliere, con un certo assortimento anche di veicoli eco-friendly, come Rent4You.

La società, infatti, mette a disposizione dei clienti valide soluzioni per tutte le esigenze, facilmente individuabili anche grazie al supporto esperto del servizio clienti.

Esperienza che può essere resa ancora più positiva personalizzando adeguatamente la dotazione dei veicoli e con i servizi accessori da includere nel contratto.

Oltre alla polizza, al bollo, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, infatti, è possibile scegliere tra tanti altri servizi, più specifici, da inserire nel contratto, mantenendo la quota mensile fissa.

Così facendo ci si può sollevare facilmente anche da oneri burocratici e disbrighi impegnativi legati alla manutenzione straordinaria del veicolo, piuttosto che disporre di una vettura sostitutiva in caso di avarie e sentirsi più sicuri anche a bordo di veicoli che montano tecnologie nuove e ancora poco conosciute.