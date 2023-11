Ufficialmente online il cartellone degli eventi natalizi della città denominato "Le Vie del Natale"

Tanti appuntamenti nel centro storico, una grande pista di ghiaccio in Piazza De Gasperi, concerti nelle location storiche più suggestive ed omaggi alla tradizione: è ufficialmente online il cartellone degli eventi che, quest’anno, è stato denominato “Le Vie del Natale”.

Percorrere le strade del centro storico e urbano, dunque, per raggiungere le location in cui si svolgeranno i principali eventi, fotografare le luminarie, fare shopping, ammirare i presepi, pattinare o girovagare tra i mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato.

La festa di accensione delle luminarie, che come sempre vedrà protagonisti gli studenti della città, è in programma venerdì 1° dicembre a partire dalle ore 16:30 in Piazza Unità d’Italia. Quando, al termine dei cori, gli alberi dinanzi la chiesa di San Francesco e del Castello Caetani faranno risplendere la piazza, seguirà uno spettacolo pirotecnico. Al termine dei fuochi d’artificio saranno inaugurati i presepi artistici realizzati dal Maestro Marcello Cassoni presso il chiostro di San Domenico.

Anche durante le festività natalizie 2023-2024 non mancheranno gli eventi che fanno ormai parte della tradizione natalizia come “Caro Babbo Natale”, i premi “Libero de Libero” e Persona dell’Anno, il Gospel, i concerti di Natale e Capodanno, l’attesa esibizione della Corale polifonica Città di Fondi e il villaggio di Natale a cura del centro diurno Magicabula, ma ci saranno anche tante novità.

Dopo quasi un decennio, torna infatti la pista di pattinaggio che, oltre alla possibilità di far divertire grandi e piccini, non mancherà di dare spettacolo. Per i più piccini si terranno moltissime iniziative con laboratori didattici e intrattenimento presso il Parco Nicholas Green così come durante i due giorni dello street food (23 e 24 dicembre in Piazza De Gasperi) che, come sempre, prevede anche un intenso programma per giovani e famiglie. Il 9 dicembre spazio alla moda con il Fondi Fashion Show, ma non mancheranno musical, mostre e rappresentazioni teatrali.

Ringraziamo tutte le associazioni che hanno risposto numerose al bando – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – senza le quali non avremmo potuto mettere insieme un programma semplice ma comunque completo e con proposte per tutte le età. L’auspicio è che le luminarie possano anche dare impulso allo shopping natalizio e, in generale, al turismo del centro storico e cittadino. Torna, inoltre, a gran richiesta la pista di pattinaggio sul ghiaccio che, ci auguriamo, faccia divertire grandi e piccini.

Puoi consultare il programma, in continuo aggiornamento, sul seguente link: https://www.comunedifondi.it/news/le-vie-del-natale-il-calendario-degli-eventi-di-natale-2023-a-fondi/5380/ .

Il cartellone "Le Vie del Natale" potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi o in caso di avverse condizioni meteorologiche.

Orari apertura Castello Caetani per mostre ed esposizioni: 10:30/12:30 - 17:00/19:00 [Mercoledì giorno di chiusura del Castello].