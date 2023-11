Domenica 26 inaugurazione della nona opera di arte urbana per dire NO alla Violenza sulle Donne

Domenica 26 Novembre, alle ore 15.30, in Via Onorato II Caetani, nel cuore del Centro Storico di Fondi sarà inaugurata ufficialmente l'opera di arte urbana realizzata dall'artista afghana Farzana Jafari per il Progetto 25Novembre.org sostenuto dall'Associazione Il Quadrato Fondi - APS. Un'iniziativa che dal 2014 ad oggi ha permesso la realizzazione in Città di nove opere sul tema, con artisti di fama nazionale ed internazionale.

La storia artistica della giovane afghana inizia quando era ancora una studentessa, desiderosa di acquisire nuove competenze nel campo dell'arte: "Consideravo l'arte come un mezzo per ottenere risultati tangibili attraverso la mia creatività, col passare del tempo l'arte è diventata una parte essenziale di chi sono". Dopo aver frequentato il dipartimento artistico dell'Università di Kabul per tre anni ha dovuto abbandonare gli studi accademici. L'Afghanistan ha subito un drammatico cambiamento in questi anni. Le donne e le ragazze hanno perso il diritto all'istruzione, all'accesso all'università e all'occupazione, la loro libertà è stata soppressa. Adesso vive in Italia e come artista cerca di ritrarre la situazione del suo Paese: "Non mi arrenderò mai nella mia lotta tenace. La mia tavolozza di colori, le tele e l'amore per la libertà, per il mio popolo e per le mie sorelle afghane sono le mie armi".

Sarà proprio la giovane pittrice a raccontare la sua storia e l'opera che porta il nome di "Donna Vita Libertà", accompagnata da Luigi Giordano, curatore del Progetto artistico. Con loro la Testimonial 2023 Valentina Notarberardino ed i giovani cantanti Dario Pietrosanto e Andrea Pestillo, che dedicheranno alcuni loro brani alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Ogni anno tra l'altro, dal 2014 ad oggi, una Donna ha accompagnato il Progetto 25Novembre.org a Fondi, come Testimonial delle iniziative promosse per la "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne". Nell'Edizione 2023 questo prestigioso ruolo è affidato alla nostra concittadina Valentina Notarberardino.

Esperta di comunicazione editoriale, per quattordici anni è stata Responsabile della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa di Contrasto. Ha lavorato come Coordinatrice didattica con il Master in Editoria, giornalismo e management culturale de "La Sapienza", dove tiene un insegnamento dedicato al paratesto e all'ufficio stampa. Ha uno spazio di approfondimento su Rai 1 dedicato alle copertine dei libri, ha ideato e realizzato per Biblioteche di Roma e Fondazione Bellonci la serie di video "Copertine stregate" dedicati ai libri candidati al Premio Strega 2023, ha inventato e realizzato la rubrica "I dintorni del testo" per "Leggere:tutti" ed è membro della Giuria del Concorso «Buona la prima!». Ha curato il volume "Libero de Libero. Le poesie" (Bulzoni, 2011), ed è autrice di "Fuori di testo. Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie" (Ponte alle Grazie, 2020).